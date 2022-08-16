Планы Rio Tinto по расширению деятельности в Монголии нанесли еще один удар

CentralAsia (MNG) -

Медный рудник Turquoise Hill Resources отклонил предложение производителя о выкупе за 2,7 млрд долларов.

Предложение Rio Tinto о выкупе Turquoise Hill Resources за 2,7 миллиарда долларов было отклонено, что заблокировало ее усилия по получению большего контроля над гигантским медным рудником, который она разрабатывает в Монголии.

Предложение Rio «неадекватно отражает фундаментальную и долгосрочную стратегическую ценность контрольного пакета акций компании в проекте Оюу-Толгой», заявила Turquoise Hill в понедельник после назначения специального комитета для рассмотрения заявки.

Отказ является неудачей для генерального директора Rio Якоба Стаушольма, который поставил во главу угла продвижение застопорившихся проектов, а также восстановил репутацию компании после серии ошибок. Rio принадлежит 51% Turquoise Hill, которая, в свою очередь, владеет двумя третями акций Оюу-Толгой.

В заявлении Rio говорится, что она разочарована решением специального комитета, и повторила свое предложение о покупке Turquoise Hill. По его словам, это предложение будет иметь «привлекательную ценность» для миноритарных инвесторов.

Горнодобывающая компания также стремится увеличить свою долю в так называемых сырьевых товарах будущего, таких природных ресурсах, как медь и никель, которые являются ключевыми для перехода на зеленую энергию. Приобретение крупного пакета акций рудника Оюу-Толгой было очевидным способом достижения этой цели.

Ранее в 2022 году Rio заключила сделку с правительством о начале работ по давно откладываемому подземному расширению Оюу-Толгой стоимостью 6,9 млрд долларов после того, как согласилась списать 2,4 млрд долларов, причитающихся государству.

Горнодобывающий сектор в значительной степени отказался от крупных сделок после товарного краха в середине прошлого десятилетия. Тем не менее, сейчас это меняется, поскольку крупнейшие горнодобывающие компании стремятся увеличить свою долю в таких товарах, как медь. На прошлой неделе BHP Group, крупнейшая горнодобывающая компания, отклонила предложение компании Oz Minerals, занимающейся добычей меди, на сумму 5,8 млрд долларов.

В марте Rio Tinto предложила миноритарным акционерам Turquoise Hill 34 канадских доллара (25,9 доллара США) за акцию, что на 32% больше, чем предыдущая цена закрытия. Turquoise Hill закрылась в пятницу на уровне 33,54 канадских доллара.

«Взаимодействие между сторонами не привело к консенсусу по стоимости и цене или к какому-либо улучшенному предложению от Rio Tinto», — говорится в заявлении Turquoise Hill в понедельник.

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