Монгольские головоломки были представлены на Тайской ярмарке науки и технологий

CentralAsia (MNG) -

Монгольские национальные игры-головоломки были представлены ​​на ежегодной «Тайской ярмарке науки и техники», организованной Министерством высшего образования, науки, исследований и инноваций Таиланда и Национальным музеем науки Таиланда.

«Таиландская ярмарка науки и технологий» — крупное мероприятие, организованное в регионе Юго-Восточной Азии, пользующееся популярностью среди школьников, студентов, научных и образовательных учреждений страны.

В этом году ярмарка организована под девизом «Искусство, наука, инновации и устойчивое общество». В этой деятельности участвуют таиландские образовательные и научно-исследовательские учреждения, а также некоторые иностранные образовательные учреждения. Предполагается, что из-за пандемии выставку, которая пройдет с 13 по 21 августа, посетят более 200 000 студентов.

Разнообразные монгольские головоломки, представленные на ярмарке, были созданы основателем Международного музея разума, заслуженным деятелем культуры З.Тумэн-Өлзий.

Эти монгольские головоломки были подарены министром образования и науки Л. Энг-Амгаланом во время его визита в Национальный музей науки Таиланда в июне прошлого года.

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