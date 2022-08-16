Монгольские головоломки были представлены на Тайской ярмарке науки и технологий

CentralAsia (MNG) -
Монгольские национальные игры-головоломки были представлены на ежегодной «Тайской ярмарке науки и техники», организованной Министерством высшего образования, науки, исследований и инноваций Таиланда и Национальным музеем науки Таиланда.
«Таиландская ярмарка науки и технологий» — крупное мероприятие, организованное в регионе Юго-Восточной Азии, пользующееся популярностью среди школьников, студентов, научных и образовательных учреждений страны.
В этом году ярмарка организована под девизом «Искусство, наука, инновации и устойчивое общество». В этой деятельности участвуют таиландские образовательные и научно-исследовательские учреждения, а также некоторые иностранные образовательные учреждения. Предполагается, что из-за пандемии выставку, которая пройдет с 13 по 21 августа, посетят более 200 000 студентов.
Разнообразные монгольские головоломки, представленные на ярмарке, были созданы основателем Международного музея разума, заслуженным деятелем культуры З.Тумэн-Өлзий.
Эти монгольские головоломки были подарены министром образования и науки Л. Энг-Амгаланом во время его визита в Национальный музей науки Таиланда в июне прошлого года.