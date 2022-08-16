Представительство ООН в Монголии проведет День открытых дверей ЦУР в сентябре

CentralAsia (MNG) -

17 Целей в области устойчивого развития и 169 задач, подписанных лидерами всего мира, включая Монголию, отражают стремление покончить с нищетой и голодом, защитить планету, содействовать справедливости, устранить неравенство и неравенство и обеспечить процветание к 2030 году. Монголия является одной из первых стран, принявших ЦУР. В соответствии с этими глобальными целями парламент Монголии принял «Видение-2050» — стратегический программный документ, определяющий приоритеты развития страны на ближайшие годы.

Достижение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года является важной вехой в достижении «Видение-2050». Для достижения этой повестки Монголия должна предпринять более амбициозные действия для ускорения реализации ЦУР.

Цели устойчивого развития касаются всех. Эти цели должны быть достигнуты всеми согласованными и коллективными усилиями всех заинтересованных сторон, включая правительство, партнеров по развитию, частный сектор, научные круги, гражданское общество и, наконец, что не менее важно, отдельных граждан.

С этой целью в рамках этой кампании «День открытых дверей ЦУР» ООН в Монголии вместе со своими ключевыми партнерами предлагает привлекать монгольские общины, особенно частный сектор, и общественность в городе Улан-Батор к ряду мероприятий и мероприятий, направленных к защите и продвижению ЦУР, демонстрируя и признавая хорошие работы и значительный прогресс в достижении ЦУР, а также вдохновляя на устойчивое поведение и образ жизни и мобилизуя больше приверженности бизнеса, сообществ и широкой общественности к продвижению ЦУР в Монголии.

Кроме того, эта кампания также предоставит пространство и платформу для признания и приверженности заинтересованных сторон Монголии продвижению и реализации ЦУР, демонстрируя их передовой опыт и существенный вклад, который они внесли в решение некоторых насущных проблем, с которыми сталкиваются монгольские сообщества.

Кампания будет направлена ​​на привлечение не менее 5000 человек лично на мероприятии и более 100 000 человек через кампанию в социальных сетях. Около 100 организаций и организаций будут отобраны для демонстрации своего передового опыта и продуктов устойчивого развития на основе критериев отбора, которые будут разработаны.

Вкратце, кампания будет направлена ​​на то, чтобы сместить акцент с повышения осведомленности на ускорение реализации ЦУР для достижения Повестки дня к 2030 году.

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