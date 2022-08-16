Trodelvy® для лечения пациентов с метастатическим трижды-отрицательным раком mTNBC одобрен в Монголии

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Gilead приобретает оставшиеся права на Trodelvy® в Азии, включая Монголию.

Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) сегодня объявила о соглашении с Everest Medicines о передаче Gilead всех прав на разработку и коммерциализацию препарата Trodelvy® (sacituzumab govitecan-hziy) В материковом Китае, Южной Корее, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде, Малайзия и Монголия.

Trodelvy® (sacituzumab govitecan-hziy) - это конъюгат антитело-препарат (ADC; иммунонаправленная терапия). Он используется для лечения пациентов с метастатическим трижды-отрицательным раком молочной железы (mTNBC), которые получили по крайней мере 2 предыдущие терапии метастатической болезни. Trodelvy - это первый АДК, одобренный FDA для лечения людей с mTNBBC.1

В материковом Китае и Сингапуре Trodelvy одобрен для лечения взрослых пациентов с нерезектабельным местнораспространенным или метастатическим тройным негативным раком молочной железы (mTNBC), которые ранее получали два или более системных лечения, по крайней мере одно из них по поводу метастатического заболевания. Gilead продолжает тесно сотрудничать с регулирующими органами в Гонконге, Южной Корее и Тайване, где в настоящее время рассматриваются заявки на новые лекарства, поданные Everest Medicines для лечения метастатического mTNBC.

«Trodelvy одобрен для лечения метастатического mTNBC второй линии более чем в 35 странах. Мы благодарим Everest Medicines за партнерство и важный вклад в развитие Trodelvy в Азии. Их сотрудничество приблизило нас к тому, чтобы предоставить Trodelvy пациентам, которым нужны альтернативные варианты», — сказал Билл Гроссман, доктор медицинских наук, старший вице-президент по онкологическим клиническим исследованиям, Gilead Sciences. «Trodelvy является краеугольным камнем нашего портфеля солидных опухолей, и мы стремимся донести эту преобразующую терапию до максимального количества пациентов. Мы с нетерпением ожидаем быстрого продвижения нашей программы развития в Азии и реализации клинического потенциала Trodelvy при различных типах опухолей».

В апреле 2019 года Everest Medicines и Immunomedics заключили соглашение, предоставляющее Everest Medicines эксклюзивную лицензию на разработку и коммерциализацию Trodelvy в Большом Китае, Южной Корее, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде, Малайзии и Монголии, за исключением Японии. Впоследствии Gilead приобрела Immunomedics в октябре 2020 года и создала обширную глобальную программу клинических исследований, в том числе исследование Trodelvy в качестве монотерапии и в новых комбинациях в различных областях заболеваний, включая немелкоклеточный рак легких, метастатический уротелиальный рак и рак желудочно-кишечного тракта.

«Мы приветствуем возможность реструктурировать наше партнерство с Gilead, которое было основано на общем видении предоставления инновационных решений в области онкологии нуждающимся пациентам. Обладая капитальными ресурсами и успешным опытом терапевтической разработки и коммерциализации Trodelvy в США, Gilead является идеальным партнером для дальнейшего развития и коммерциализации Trodelvy в Азиатско-Тихоокеанском регионе для максимального доступа пациентов», — сказал Керри Бланчард, доктор медицинских наук, главный исполнительный директор. Офицер Everest Medicines. «Я чрезвычайно горжусь тем, чего Эверест достиг в продвижении Trodelvy в Китае и других азиатских территориях, и мы продолжим предлагать больше трансформационных методов лечения пациентам в Китае и во всем мире с помощью нашего обширного портфеля клинических и доклинических активов».

Trodelvy - это препарат, используемый для лечения пациентов с метастатическим трижды-отрицательным раком молочной железы (mTNBC), которые получили не менее 2 предыдущих терапий для лечения метастатической болезни. На долю TNBC приходится до 20% всех случаев рака молочной железы.

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