Монгольский художественный фильм «Трио» стал одним из лучших отборов в Тайланде

CentralAsia (MNG) -
Фильм «Трио» режиссера Б. Баттөмөр был выбран в качестве одного из 30 лучших фильмов «Международного тайского кинофестиваля» («International Thai Film Festival - ITFF»), которые будут бороться за награду.
Содержащий в себе смысл «Никого не оставлять в стороне», фильм «Трио» призывает к защите прав людей с синдромом Дауна и созданию общества равного доступа. В настоящее время фильм успешно участвует в кинофестивалях в Польше, США и других странах при поддержке Ассоциации Дауна Монголии.
Церемония награждения ITFF пройдет 15-19 сентября виртуально.
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