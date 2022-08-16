В Улан-Баторе в сентябре ожидает новая волна коронавируса

CentralAsia (MNG) -

Осенний приход в Монголию новой волны коронавируса Минздрав прогнозировал еще в начале лета. Не исключено, что всплеск заболевания наступит уже в сентябре.

Оперативному штабу Улан-Баторской ЧК поручено не допускать распространения вариантов штаммов ВА-4 и ВА-5.

Сегодня в Оперативном штабе чрезвычайной комиссии столицы состоялось совещание о предупреждении распространения версий коронавирусной инфекции новых штаммов ВА.4 и ВА.5 и мерах, которые необходимо принять в дальнейшем. На совещании соответствующим организациям был дан ряд обязанностей и указаний:

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции новых штаммов ВА.4 и ВА.5 и омикрона, на регулярной основе оказывать помощь гражданам, медицинские рекомендации, консультации, ситуационные новости и информирование населения;

Уделить особое внимание наличию и снабжению лекарствами и медицинским оборудованием и организовать сотрудничество с соответствующими организациями;

Обеспечение снабжения и наличия рабочей силы, средств стерилизации и дезинфекции;

В связи с началом 2022-2023 учебного года выполнить рекомендации профессиональных организаций в школьной и детсадовской среде, соблюдать режим инфекционного контроля, не допускать распространения коронавирусной инфекции, тесно сотрудничать с учреждениями здравоохранения.

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