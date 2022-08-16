В Монголии колл-центр 1111 примет жалобы на коррупцию в сфере образования

CentralAsia (MNG) -

На своем еженедельном заседании в начале августа Кабмин Монголии решил создать оперативную группу для приема жалоб и предложений, связанных с коррупцией в сфере образования, в правительственный колл-центр 1111.

В оперативную группу войдут представители канцелярии премьер-министра, Министерства образования и науки, Главного разведывательного управления, Независимого органа по борьбе с коррупцией, Национального агентства полиции и других профессиональных организаций города.

Министр юстиции и внутренних дел Х.Нямбаатар сообщил: «Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поставил перед некоторыми министрами задачи по нескольким направлениям. Например, в связи с тем, что в сентябре должен начаться новый учебный год, он поручил нам создать рабочую группу по пресечению и мониторингу коррупции в сфере образования. Некоторые школьные администраторы зачисляют детей из других округов для личной выгоды, а некоторые принимают детей без каких-либо критериев. Оперативня группа будет работать, чтобы остановить это и обеспечить равный доступ к детским садам».

С 2015 года индекс коррупции и оценка справедливости были объединены, а исследование коррупции и справедливости проводилось с использованием новой методологии. Согласно оценке 2021 года, Министерство энергетики лидирует с наивысшим рейтингом справедливости — 79,9 процента, а Министерство образования и науки — 72,2 процента. Это на 0,6 процента ниже, чем в среднем по стране.

По оценке педагогов и сотрудников, работающих в сфере образования, ухудшились ответственность, внутренний контроль, лидерство, ответственность и пример высших должностных лиц.

Большинство заявлений, жалоб и информации, полученных Независимым органом по борьбе с коррупцией, связаны с кадровыми ресурсами и назначениями. Также было много жалоб, связанных с расходованием средств, качеством образования, поведением и этикой государственных служащих, неофициальными гонорарами.

Министерство образования и науки сообщило, что от 60 до 70 процентов заявлений о коррупции разрешаются в виде уголовных дел, что свидетельствует об их обоснованности. Поэтому, поскольку вопрос справедливости в сфере образования становится очень важным вопросом, министерство заявило, что сосредоточит внимание на этом вопросе в 2022-2023 учебном году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения