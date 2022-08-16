За сутки в Монголии выявили 170 новых случаев заражения COVID

CentralAsia (MNG) -

Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 170 новых случаев заражения COVID-19.

Из них 83 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 87 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.

В стране за сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 123.

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