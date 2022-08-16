Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 15 человек. Видео

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло до 15 человек, передает 16 августа МЧС Армении.

Также опубликован список из 18 человек, которые числятся пропавшими без вести после взрыва.

Спасательные работы до сих продолжаются.

В медицинские центры обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, а остальные 48, получив медицинскую помощь, выписаны.

14 августа в торговом центре Армении в Ереване произошел взрыв. По предварительным данным армянского МЧС, на складе пиротехники в торговом центре произошло 2 мощных взрыва, приведших к пожару и обрушению здания.

Следственный комитет Армении возбудил 2 уголовных дела.