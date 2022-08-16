В Монголии создана рабочая группа по борьбе с киберпреступлениями

CentralAsia (MNG) -

Министр юстиции Х. Нямбаатар сообщил, что правительство создало рабочую группу для расследования актов преднамеренного нарушения и саботажа стратегических отраслей промышленности Монголии со стороны правоохранительных органов и возмещения упущенной выгоды.

Он пояснил: «Стратегическое развитие является катализатором развития страны и крупнейшим двигателем экономики. Эта рабочая группа будет подавать жалобы в правоохранительные органы от имени правительства и требовать возмещения упущенных возможностей в гражданском порядке».

«В последнее время количество киберпреступлений увеличивается. В частности, мошенничество и преступления против сексуальных прав и свобод часто происходят в онлайн-среде. Есть много преступлений, связанных с угрозами несовершеннолетним вступить в сексуальные отношения, сексуальными посягательствами и их организацией в Интернете. Поэтому была создана рабочая группа по пресечению этого вида преступлений и представлению программы против него», - сообщил министр юстиции.

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