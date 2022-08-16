В Узбекистане из хранилища украли рукописный экземпляр священного Корана

CentralAsia (UZ) - Из места паломничества в Чартакском районе Наманганской области украдена рукописная копия священного Корана. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления внутренних дел.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 августа около 00:04. Неизвестные похитили рукописный экземпляр священного Корана, который хранили в месте паломничества «Султон Увайс Караний» махалли «Баликкул», и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники органов внутренних дел возбудили дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса.

Стало также известно, что УВД и областная прокуратура контролируют ход расследования.

Украденная копия Священного Корана была изготовлена из шелка и была завершена в 1874 году. Книга была 74 сантиметра в высоту, 51 сантиметр в ширину и 12 сантиметров в толщину. На каждой странице 426-страничной книги написано 13 строк аятов.

Рукопись до 1995 года хранилась в доме Эшонхана Окилова, который жил и служил имамом в городе Узгене, на юге Кыргызстан. В 1995 году Камолхан Мухиддинов из Намангана привез книгу в Узбекистан. В 2017-2019 годах после реставрации Святилища Султона Увайса Карани рукопись была вывезена туда.