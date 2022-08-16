экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане из хранилища украли рукописный экземпляр священного Корана

CentralAsia (UZ) -  Из места паломничества в Чартакском районе Наманганской области украдена рукописная копия священного Корана. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления внутренних дел.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 августа около 00:04. Неизвестные похитили рукописный экземпляр священного Корана, который хранили в месте паломничества «Султон Увайс Караний» махалли «Баликкул», и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники органов внутренних дел возбудили дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса.

Стало также известно, что УВД и областная прокуратура контролируют ход расследования.

Украденная копия Священного Корана была изготовлена из шелка и была завершена в 1874 году. Книга была 74 сантиметра в высоту, 51 сантиметр в ширину и 12 сантиметров в толщину. На каждой странице 426-страничной книги написано 13 строк аятов.

Рукопись до 1995 года хранилась в доме Эшонхана Окилова, который жил и служил имамом в городе Узгене, на юге Кыргызстан. В 1995 году Камолхан Мухиддинов из Намангана привез книгу в Узбекистан. В 2017-2019 годах после реставрации Святилища Султона Увайса Карани рукопись была вывезена туда.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Монголии создана рабочая группа по борьбе с киберпреступлениями
  • Монгольская киберкоманда заняла 3-е место и выиграла $185 тыс. в Эр-Рияде
  • Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 15 человек. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com