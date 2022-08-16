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Угнанные в Афганистане вертолеты не должны попасть в Украину, - МИД России

CentralAsia (UZ) -  Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с РИА Новости призвал, чтобы на Украину не попали порядка 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан.

«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40-50 в Узбекистан», — сказал представитель ведомства.

Речь идет о 22 самолетах и 24 вертолетах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан в августе после прихода к власти движения «Талибан». Афганская авиатехника в количестве 18 единиц также была вывезена в Таджикистан.

«Талибан» не раз требовал вернуть вертолеты из Узбекистана и Таджикистана.

В конце апреля нынешнего года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что его страна вернет оказавшиеся на ее территории военные вертолеты и самолеты американским властям.

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