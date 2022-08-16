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В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 789 случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 930.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 178;

в Карагандинской области – 159;

в Акмолинской области – 80;

в городе Алматы – 79;

в Павлодарской области – 52;

в ЗКО – 42;

в Костанайской области – 29;

в Мангистауской области – 27;

в ВКО – 23;

в Жетысуской области – 21;

в Алматинской области – 18;

в Жамбылской области – 18;

в Улытауской области – 17;

в Атырауской области – 15;

в Актюбинской области – 8;

в городе Шымкент – 7;

в Кызылординской области – 7;

в Кызылординской области – 7,

в Абайской области – 6;

в СКО – 2;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев.

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