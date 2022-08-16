В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 789 случаев за сутки
- Азия и мир, общество
- 9:56, 16 августа 2022
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CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 930.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 178;
в Карагандинской области – 159;
в Акмолинской области – 80;
в городе Алматы – 79;
в Павлодарской области – 52;
в ЗКО – 42;
в Костанайской области – 29;
в Мангистауской области – 27;
в ВКО – 23;
в Жетысуской области – 21;
в Алматинской области – 18;
в Жамбылской области – 18;
в Улытауской области – 17;
в Атырауской области – 15;
в Актюбинской области – 8;
в городе Шымкент – 7;
в Кызылординской области – 7;
в Кызылординской области – 7,
в Абайской области – 6;
в СКО – 2;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев.
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