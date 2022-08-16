Китай ввел санкции против 7 тайваньских политиков
- Азия и мир, политика
- 10:09, 16 августа 2022
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|Предыстория: Reuters: Делегация Конгресса США посетит Тайвань
CentralAsia (CA) - Китай внес 7 тайваньских политиков в список сторонников независимости острова. Против них введены санкции, передает «Синьхуа».
Ограничения затронули представителя Тайваня в США Сяо Мэйцинь, заместителя спикера Законодательного юаня Цай Цичана, который встречал спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, и других политиков. Китай называет их «несгибаемыми сепаратистами, выступающими за независимость острова».
14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще 4 сенатора.
В ответ на визит Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начал военные учения близ территориальных вод и воздушного пространства Тайваня,
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