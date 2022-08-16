Китай ввел санкции против 7 тайваньских политиков

CentralAsia (CA) - Китай внес 7 тайваньских политиков в список сторонников независимости острова. Против них введены санкции, передает «Синьхуа».

Ограничения затронули представителя Тайваня в США Сяо Мэйцинь, заместителя спикера Законодательного юаня Цай Цичана, который встречал спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, и других политиков. Китай называет их «несгибаемыми сепаратистами, выступающими за независимость острова».

14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще 4 сенатора.

В ответ на визит Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начал военные учения близ территориальных вод и воздушного пространства Тайваня,