Президенты Турции и Узбекистана провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) - Состоялся телефонный разговор Узбекистана Шавката Мирзиеева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает 15 августа пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе телефонных переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Затрагивая региональные аспекты, лидеры двух стран выразили удовлетворение в связи с успешным проведением встречи министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Турции и Азербайджана, проведённой в начале августа в городе Ташкенте. Подчеркнута важность дальнейшего развития практического взаимодействия в данном формате.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных и региональных структур, в том числе Организации тюркских государств и Шанхайской организации сотрудничества.

Также обсудили организацию V Игр исламской солидарности, проходящих в городе Конья, где выступают узбекские спортсмены.