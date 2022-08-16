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Президенты Турции и Узбекистана провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) -  Состоялся телефонный разговор Узбекистана Шавката Мирзиеева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает 15 августа пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе телефонных переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Затрагивая региональные аспекты, лидеры двух стран выразили удовлетворение в связи с успешным проведением встречи министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Турции и Азербайджана, проведённой в начале августа в городе Ташкенте. Подчеркнута важность дальнейшего развития практического взаимодействия в данном формате.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных и региональных структур, в том числе Организации тюркских государств и Шанхайской организации сотрудничества.

Также обсудили организацию V Игр исламской солидарности, проходящих в городе Конья, где выступают узбекские спортсмены.

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