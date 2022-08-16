экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

CentralAsia (KZ) -  На территории Енбекшиказахского района Алматинской области Казахстана сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,5 балла. Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на областной ДЧС.

«Сетью сейсмических станций «СОМЭ» МЧС РК 16 августа в 00:24 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на юго-восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области (в 20 км от села Актоган)», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили:

  • энергетический класс землетрясения – 8;
  • магнитуда MPV – 3,5;
  • координаты эпицентра – 43.75° с.ш. 78.26° в.д.;
  • глубина – 15 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • При взрыве в Ереване число погибших возросло до семи человек
  • Высший орган управления ЦУР Монголии одобряет проект Комплексной национальной стратегии финансирования
  • В Туркменистане мужчина избил жену за визит в парикмахерскую (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com