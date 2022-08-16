В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

CentralAsia (KZ) - На территории Енбекшиказахского района Алматинской области Казахстана сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,5 балла. Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на областной ДЧС.

«Сетью сейсмических станций «СОМЭ» МЧС РК 16 августа в 00:24 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на юго-восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области (в 20 км от села Актоган)», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили:

энергетический класс землетрясения – 8;

магнитуда MPV – 3,5;

координаты эпицентра – 43.75° с.ш. 78.26° в.д.;

глубина – 15 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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