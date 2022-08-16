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В Москве продлили оранжевый уровень опасности из-за жары
Предыстория: Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

CentralAsia (CA) -  Гидрометцентр четвертый день подряд продлевает оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары. Предупреждение действует до 11:00 завтрашнего дня, 17 августа.

Также в городе и в Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за повышенного риска возникновения пожаров.

По прогнозу синоптиков сегодня, 16 августа, в Москве будет 29–31°C (в Подмосковье — 27–32°C), переменная облачность, без осадков. 17 августа в столице температура поднимется до 30–32°C (по области 27–32°C). 18 августа будет 28–30°C (в Подмосковье — 26–31°C), облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Жаркая погода прогнозируется вплоть до следующего понедельника, 22 августа.

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