В Москве продлили оранжевый уровень опасности из-за жары

CentralAsia (CA) - Гидрометцентр четвертый день подряд продлевает оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары. Предупреждение действует до 11:00 завтрашнего дня, 17 августа.

Также в городе и в Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за повышенного риска возникновения пожаров.

По прогнозу синоптиков сегодня, 16 августа, в Москве будет 29–31°C (в Подмосковье — 27–32°C), переменная облачность, без осадков. 17 августа в столице температура поднимется до 30–32°C (по области 27–32°C). 18 августа будет 28–30°C (в Подмосковье — 26–31°C), облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Жаркая погода прогнозируется вплоть до следующего понедельника, 22 августа.