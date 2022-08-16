Сильная жара наблюдается в 9 областях Казахстана

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CentralAsia (KZ) - Согласно прогнозу синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 16 августа, на большей части Казахстана обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона. Об этом передает «Казгидромет».

«С фронтальной деятельностью в горных районах юго-востока республики пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, на юго-западе, востоке страны ночью и утром ожидается туман, на юге - пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

Днем на юге Западно-Казахстанской, востоке Атырауской областей сохраняется, на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара.

Днем на западе Актюбинской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на востоке Алматинской, на юге Жетысуской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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