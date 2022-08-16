Более 5 млрд человек могут погибнуть в результате ядерной войны между США и Россией, - исследование

// Sebastian Voortman

CentralAsia (CA) - Более 2 млрд человек могут погибнуть в результате ядерной войны между Индией и Пакистаном и более 5 млрд человек могут погибнуть в результате войны между США и Россией, что подчеркивает важность глобального сотрудничества в предотвращении ядерной войны. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в журнале Nature.

Ученые смоделировали климат, сельскохозяйственные культуры и рыболовство для оценки воздействия, возникающего в результате шести сценариев ядерных выбросов в стратосферу, прогнозируя общее количество пищи, доступных в каждой стране после войны после того, как запасы продовольствия будут съедены.

Так, выбросы сажи с плотностью более 5 Tg приведут к массовой нехватке продовольствия, а животноводство и производство продуктов питания из водных организмов не смогут компенсировать снижение урожайности почти во всех странах.

Такие меры адаптации, как сокращение пищевых отходов, окажут ограниченное влияние на увеличение доступных калорий.

Атмосферные выбросы от взрыва ядерного оружия вызовут нарушение климата Земли, ограничив производство пищи на суше и в воде.

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Чрезвычайные события, такие как крупные извержения вулканов или ядерная война, могут вызвать внезапные глобальные изменения климата и повлиять на продовольственную безопасность. Глобальное вулканическое похолодание, вызванное выбросами серной кислоты в стратосфере, привело к сильному голоду и политической нестабильности, например, после извержения вулкана Лаки в 1783 году в Исландии или извержения вулкана Тамбора в 1815 году в Индонезии.

В случае ядерной войны глобальное похолодание будет зависеть от мощности оружия, количества оружия и целей, а также от других атмосферных и географических факторов. В ядерной войне бомбы, нацеленные на города и промышленные районы, вызвали бы огненные бури, выбросив большое количество сажи в верхние слои атмосферы, которая распространилась бы по всему миру и быстро охладила планету. Такие выбросы сажи вызвали бы десятилетние сбои в климате Земли, что повлияло бы на системы производства продовольствия на суше и в океанах. В 1980-х годах проводились исследования воздействия ядерной зимы на мировое сельскохозяйственное производство и доступность продовольствия для 15 стран, но теперь новая информация позволяет нам обновить эти оценки. Недавно в нескольких исследованиях были проанализированы изменения основных зерновых культур и морского промысла для различных сценариев региональной ядерной войны с использованием моделей климата, урожая и рыболовства. Война между Индией и Пакистаном, которые в последнее время накапливают все больше ядерного оружия с более высокой производительностью, может привести к выбросу в стратосферу 5-47 Тg сажи.

Война между США, их союзниками и Россией, которая обладает более чем 90% мирового ядерного арсенала, может привести к образованию более 150 Tg сажи и ядерной зиме. В то время как количество выброса сажи в стратосферу в результате применения меньшего количества ядерного оружия имело бы меньшие глобальные последствия, как только начнется ядерная война, может быть очень трудно ограничить эскалацию.

Ядерная война в первую очередь приведет к загрязнению почвы и воды вблизи мест применения ядерного оружия. Сажа рассеивается по всему миру, как только достигает верхних слоев атмосферы; таким образом, результаты исследования имеют глобальное значение независимо от воюющих стран.

Количество оружия по городским целям, урожайность, прямые потери от взрывов бомб и итоговое число людей, которым угрожает смерть из-за голода, для различных изученных нами сценариев:

Сажа (Тг) Количество оружия Урожайность (тыс. т) Количество прямых смертельных исходов Число людей, оставшихся без пищи на конец года 2 5 100 15 27,000,000 255,000,000 16 250 15 52,000,000 926,000,000 27 250 50 97,000,000 1,426,000,000 37 250 100 127,000,000 2,081,000,000 47 500 100 164,000,000 2,512,000,000 150 4,400 100 360,000,000 5,341,000,000 150 4,400 100 360,000,000 a5,081,000,000

Сценарий с 5 Тг взят из статьи для войны между Индией и Пакистаном; случаи с 16-47 Тг взяты из статьи для войны между Индией и Пакистаном, происходящей в 2025 году; а случай с 150 Тг взят из статьи, которая предполагает нападения на Францию, Германию, Япония, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Россия и Китай. В последней колонке указано число людей, которые будут голодать к концу второго года, когда остальная часть населения будет обеспечена минимальным количеством пищи, необходимым для выживания, при предполагаемом потреблении калорий в размере 1911 ккал на душу населения в день, и без учета международной торговли.

К потреблению продуктов питания добавляется значительное количество бытовых отходов.

Авторы исследования из следующих научных учреждений:

- факультет наук об окружающей среде, Университет Ратгерса, Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США;

- Институт экологических наук и технологий, Автономный университет Барселоны, Серданьола-дель-Вальес, Испания;

- Департамент океанологии и прибрежных наук, Центр вычислений и технологий, Университет штата Луизиана, Батон-Руж, Лос-Анджелес, США;

- Потсдамский институт исследований воздействия климата, Потсдам, Германия;

- Институт космических исследований имени Годдарда НАСА, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США;

- Центр исследований климатических систем, Колумбийский университет, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США;

- Национальный центр атмосферных исследований, Боулдер, Колорадо, США;

- Лаборатория физики атмосферы и космоса, Факультет наук об атмосфере и океане, Университет Колорадо, Боулдер, Колорадо, США;

- Школа математических наук, Квинслендский технологический университет, Брисбен, Квинсленд, Австралия.