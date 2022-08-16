экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявлено 24 инфицированных COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 16 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 586. В течение прошедших суток зафиксированы 24 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (19), Кашкадарьинской (3), Ферганской (1) областях и Республике Каракалпакстан (1).

За день выздоровели 52 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 209).

На лечении находятся 740 больных COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Согласованы новые меры по укреплению партнерства между Монголией и Китаем
  • Монгольская киберкоманда заняла 3-е место и выиграла $185 тыс. в Эр-Рияде
  • Угнанные в Афганистане вертолеты не должны попасть в Украину, - МИД России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com