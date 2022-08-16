В Узбекистане выявлено 24 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - На 16 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 586. В течение прошедших суток зафиксированы 24 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (19), Кашкадарьинской (3), Ферганской (1) областях и Республике Каракалпакстан (1).

За день выздоровели 52 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 209).

На лечении находятся 740 больных COVID-19.