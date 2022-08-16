В Ташкенте проходит II Экономический форум ШОС

- Узбекистан, общество
- 11:55, 16 августа 2022
- Просмотров: 308 English
CentralAsia (UZ) - Под председательством Узбекистана 16 августа в Ташкенте начал свою работу II Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
С приветствием к участникам форума обратились заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов.
В ходе двух дней участники обсудят вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, выработают действенные меры по наращиванию связей на пространстве ШОС.
По программе форума пройдут пленарные заседания, панельные сессии, двусторонние встречи, B2B-контакты.
Форум призван стать эффективной платформой не только для установления межправительственного диалога, но и для взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий, а также привлечения инвесторов в регионы пространства ШОС.
Первый форум состоялся 23-24 июня 2021 года в городе Душанбе.