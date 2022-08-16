ISW: Российские войска продолжают наступательные операции в Донецке (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:03, 16 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают вести наступательные операции к северо-западу, западу и юго-западу от Донецка.
Выводы института:
Российские войска провели наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
Российские войска предприняли несколько ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска.
Российские силы провели наземный штурм к северу от Харькова.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.