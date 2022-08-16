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ISW: Российские войска продолжают наступательные операции в Донецке (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают вести наступательные операции к северо-западу, западу и юго-западу от Донецка.

Выводы института:

Российские войска провели наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Российские войска предприняли несколько ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска.

Российские силы провели наземный штурм к северу от Харькова.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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