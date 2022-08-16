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В Узбекистане на полигоне «Фориш» стартовали Армейские международные игры

CentralAsia (UZ) -  На горном полигоне «Фориш» в Джизакской области 15 августа стартовали соревнования «Мастер-оружейник», «Безопасная среда» и «Полевая кухня», которые принимает Узбекистан в рамках VIII Армейских международных игр «АрМИ-2022», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РУз.

В этом году команды Министерства обороны Узбекистана участвуют в 20 соревнованиях VIII Армейских международных игр, в соревнованиях, охватывающих 34 направления, всего участвуют 257 команд из 37 стран мира. Организатором игр выступает Министерство обороны России.

В 2021 году в играх соревновались 277 команд из 42 стран, тогда военнослужащие Узбекистана участвовали в состязаниях по 24 направлениям и завоевали 4 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей, заняв второе в общекомандном зачете.

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