В Великобритании сгнил урожай на десятки миллионов фунтов

CentralAsia (CA) - Свежие овощи и фрукты на десятки млн фунтов стерлингов остаются гнить на полях Великобритании, потому что фермеры не успевают собирать урожай из-за нехватки рабочей силы. Об этом 15 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос Национального союза фермеров страны (NFU).

По данным исследования, в первой половине 2022 года овощей и фруктов пропало на сумму 22 млн фунтов ($27 млн). В общей сложности, вероятно, сгнили продукты на сумму более 60 млн ($72,6 млн).

«Это не что иное, как пародия на то, что качественные продукты тратятся впустую в то время, когда семьи по всей стране уже изо всех сил пытаются свести концы с концами из-за растущей стоимости жизни», — приводит агентство слова заместителя президента NFU Том Брэдшоу в своем заявлении.

Около 40% респондентов в ходе проведенного исследования NFU заявили, что они понесли потери урожая из-за нехватки рабочих.

Агентство уточняет, что наем работников в отрасли носит сезонный характер. Помимо этого, фермерам платят относительно невысокую зарплату за многочасовой физический труд, а после выхода Великобритании из ЕС нанимать работников из Европы стало сложнее.

На сельскохозяйственное производство серьезно повлияла аномальная жара. Засуха привела к сокращению урожая. По результатам опроса также выяснилось, что производители ожидают сокращения производства на 4,4% в 2023 году.

Ситуация с пропажей урожая наблюдается в Финляндии. 5 августа сообщалось, что страна рискует потерять около 50–60 т клубники из-за нехватки рабочей силы. Отмечается, что это примерно четверть от общего урожая клубники.