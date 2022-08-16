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В Крыму горит трансформаторная станция и склад боеприпасов. Видео

CentralAsia (CA) -  В районе села Майскогов Крыму произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции, передает Коммерсантъ.

Также произошла детонация на складе боеприпасов. Администрация поселения это подтвердила. Порядка 2 тыс. жителей эвакуированы из Майского. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

По предварительным данным есть 2 пострадавших.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы»,— сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

В силовых структурах Крымского полуострова заявили, что трансформаторная подстанция в Джанкое загорелась «после сильного хлопка».

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