В школах Узбекистана занятия начнутся 5 сентября

- Узбекистан, общество
- 13:03, 16 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Занятия в образовательных организациях начнутся 5 сентября, сообщает Государственная инспекция по контролю за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана.
Как отметили в ведомстве, в связи с Днем независимости, отмечаемым 1 сентября, граждане страны отдохнут 4 дня :
- 1 сентября — четверг (праздничный выходной);
- 2 сентября – пятница (дополнительный выходной день вне зависимости от типа рабочей недели);
- 3 сентября — суббота (дополнительный выходной для сотрудников с шестидневной рабочей неделей);
- 4 сентября — воскресенье (выходной день).
Понедельник, 5 сентября, будет первым учебным днем 2022-2023 учебного года для всех учебных заведений.
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