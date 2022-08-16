В школах Узбекистана занятия начнутся 5 сентября

CentralAsia (UZ) - Занятия в образовательных организациях начнутся 5 сентября, сообщает Государственная инспекция по контролю за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана.

Как отметили в ведомстве, в связи с Днем независимости, отмечаемым 1 сентября, граждане страны отдохнут 4 дня :

1 сентября — четверг (праздничный выходной);

2 сентября – пятница (дополнительный выходной день вне зависимости от типа рабочей недели);

3 сентября — суббота (дополнительный выходной для сотрудников с шестидневной рабочей неделей);

4 сентября — воскресенье (выходной день).

Понедельник, 5 сентября, будет первым учебным днем ​​2022-2023 учебного года для всех учебных заведений.