Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 591 млн

CentralAsia (CA) - исло подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 16 августа достигло 591 млн. 193 тыс. 58, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 437 944 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 93 026 647 и 1 037 461.

Индия - 44 277 194 и 527 98.

Бразилия - 34 178 240 и 681 557.

Франция - 34 409 862 и 154 115.

Германия - 31 599 085 и 145 838.

Великобритания - 23 634 821 и 186 798.

Италия - 21 509 424 и 174 102.

Южная Корея - 21 502 164 и 25 710.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро 16 августа - 828,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 160, во Франции - 2 335, в Германии - 1 729, в Великобритании - 2 711, в Италии - 2 889, в Южной Корее - 501. Сведения по США отсутствуют.