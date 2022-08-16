экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 591 млн

CentralAsia (CA) -  исло подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 16 августа достигло 591 млн. 193 тыс. 58, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 437 944 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 93 026 647 и 1 037 461.

Индия - 44 277 194 и 527 98.

Бразилия - 34 178 240 и 681 557.

Франция - 34 409 862 и 154 115.

Германия - 31 599 085 и 145 838.

Великобритания - 23 634 821 и 186 798.

Италия - 21 509 424 и 174 102.

Южная Корея - 21 502 164 и 25 710.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро 16 августа - 828,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 160, во Франции - 2 335, в Германии - 1 729, в Великобритании - 2 711, в Италии - 2 889, в Южной Корее - 501. Сведения по США отсутствуют.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 930 случаев за сутки
  • «Талибан» планирует закупить у России нефть по бартеру
  • В Туркменистане проходит международная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com