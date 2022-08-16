В Узбекистане мужчина поджег себя из-за зловоний кожевенного завода

CentralAsia (UZ) - В городе Карши, центре Кашкадарьинской области, перед кожевенным заводом «Qarshi Leather» недовольный деятельностью предприятия гражданин облил себя бензином и поджег.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаета Шамсутдинова, в настоящее время Каршинская городская прокуратура проводит расследование данной ситуации.

Ролик, на котором запечатлен инцидент ранее был распространен в узбекском сегменте соцсетей. Собравшиеся жаловались, что от предприятия исходит смрад.

На видео молодой человек утверждает, что ему угрожали представители заводской администрации, в частности, человек по имени Акмаль.

«Я не хочу жить из-за этого Акмаля», — кричит мужчина и поджигает себя. Собравшимся удалось потушить огонь. О дальнейшей судьбе пострадавшего информации нет.

По данным Генпрокуратуры, устанавливаются причины самосожжения гражданина.

Это второй случай самосожжения в Узбекистане с начала текущего месяца, ставший достоянием общественности. Ранее сообщалось, что 2 августа подожгла себя работница Ферганского нефтеперерабатывающего завода Санобархан Хайдарова. Женщина скончалась в больнице 10 августа.