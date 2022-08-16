Путин назвал провокацией поездку Пелоси на Тайвань

- Азия и мир, политика
- 14:25, 16 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
По его мнению, визит Пелоси на Тайвань был частью целенаправленной стратегии США по дестабилизации ситуации в регионе.
«Визит Пелоси на Тайвань не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран», — добавил Путин.
2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают остров своей территорией.