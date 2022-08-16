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В России за сутки выявили 23,9 тыс. случаев COVID
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили 23 тыс. 909 случае заражения коронавирусом. Об этом 16 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Вчера было 25 тыс. 273. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 931 тыс. 140 случай заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 59, всего с начала пандемии в России умерли 383 тыс. 237 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки составило 20 тыс. 583. Всего выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 172 тыс. 70.

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