«Карточный туризм» россиян повлиял на спрос на банковские карты в странах СНГ

CentralAsia (UZ) - Максимальный рост выдачи карт показали банки Кыргызстана, где во втором квартале число международных платёжных карт увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 39,7%, передает РБК.

Количество выпущенных карт в Узбекистане увеличилось на 26,2%, в Армении на 16,2%, в Беларуси на 11,52%, в Таджикистане на 28%. Наименьший рост количества выданных клиентам банковских карт зафиксирован в Казахстане (7,86 процента).

Основную причину увеличения эмиссии банковских карт в странах СНГ аналитики видят в выводе из России международных платежных систем Mastercard и Visa, при этом мало востребованы российские системы МИР и китайская UnionPay.

Наиболее популярными направлениями у россиян были Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и ряд других стран ближнего зарубежья. Пик карточного туризма пришелся на апрель—май, когда многие банки Казахстана и Узбекистана рекламировали услуги по оперативному открытию счетов нерезидентам.

Но в последующие месяцы банки стали ужесточать условия открытия счетов для нерезидентов, чтобы не попасть под западные санкции.