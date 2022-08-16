В Узбекистане учредили новыый орден «Имам Бухари»

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 15 августа одобрил закон «Об учреждении ордена Имам Бухари», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. В этот же день закон подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Сенаторы, выступившие на заседании, приняли решение учредить Орден «Имам Бухари» в целях награждения граждан за достижения в изучении и пропаганде на международной арене жизни и научного наследия великих учёных и мыслителей, внёсших огромный вклад в развитие науки и культуры, в том числе исламского просветительства.

Отмечается, что Орден «Имам Бухари» состоит из двух степеней, включая высшую.

Орденом «Олий Даражали Имом Бухорий» награждаются главы зарубежных государств и правительств; представители парламентов зарубежных стран; руководители и представители международных организаций, дипломатических представительств, консульских учреждений и иных приравненных к ним организаций, а также зарубежные деятели и ученые; известные государственные и общественные деятели, руководители и ведущие улемы в религиозно-общественной сфере, выдающиеся ученые, литераторы, педагоги и научные исследователи страны.

Обладатели ордена получат единовременную денежную премию в размере 21 миллион сумов (около $2 тыс.) и 15 млн сумов ($1,4 тыс).