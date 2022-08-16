Шойгу: Россия не собирается применять ядерное оружие в Украине

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны Сергей Шойгу утверждает, что у России нет планов применять в Украине тактическое ядерное или химическое оружие, передает Коммерсантъ.

Сообщения об обратном, которые появляются в СМИ, он назвал ложью.

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», - сказал Шойгу на международной конференции по безопасности.

Также он рассказал, что Россия пересматривает подходы к обороне территории из-за изменения условий безопасности в Балтийском регионе и Арктике. К этому привело, в частности, планируемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Глава Минобороны России утверждает, что расширение альянса не связано с российской военной операцией на Украине.