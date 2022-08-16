экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шойгу: Россия не собирается применять ядерное оружие в Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Сергей Шойгу утверждает, что у России нет планов применять в Украине тактическое ядерное или химическое оружие, передает Коммерсантъ.

Сообщения об обратном, которые появляются в СМИ, он назвал ложью.

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», - сказал Шойгу на международной конференции по безопасности.

Также он рассказал, что Россия пересматривает подходы к обороне территории из-за изменения условий безопасности в Балтийском регионе и Арктике. К этому привело, в частности, планируемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Глава Минобороны России утверждает, что расширение альянса не связано с российской военной операцией на Украине.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Ташкенте проходит II Экономический форум ШОС
  • Президенты Турции и Узбекистана провели телефонный разговор
  • В школах Узбекистана занятия начнутся 5 сентября


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com