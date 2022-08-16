В Туркменистане жители города оказались в блокаде из-за поврежденного моста

CentralAsia (TM) - В середине августа в центре Мары железнодорожный локомотив-рельсоукладчик с крановой башней повредил автомобильный мост по улице Атабаева. Как сообщают источники turkmen.news, сейчас доступ на мост закрыт.

«Этот мост называют «горбатым», — сообщил источник. — Он и так находился в аварийном состоянии, а тут внизу прошел локомотив с поднятым краном. Теперь весь город встал в пробке. И это еще сезон отпусков!».

Проезд машин по мосту закрыт. Но в первые дни после аварии на конструкцию начали пробираться дети и молодежь — там удобно кататься на велосипедах, самокатах и роликах. Поэтому теперь на мосту посменно дежурят сторожа, задача которых — прогонять детей.

Источники сообщают, что об инциденте доложили высшему руководству. Принято решение мост срочно починить. Возможно, ремонт успеют завершить до конца августа, когда люди выйдут из отпусков и начнется учеба. Сейчас рабочие ждут бетонные блоки и плиты, заказанные в России.

Это не первый инцидент с дорожной инфраструктурой за последний месяц. Ранее стало известно, что в Ашхабаде «просела» дорожная развязка, строительством которой занималась фирма «Нусай Ёллары», принадлежащая Аннаназару Реджепову — зятю предыдущего президента Гурбангулы Бердымухамедова.