экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Тяжелоатлет Руслан Нурудинов установил рекорд на Играх Исламской солидарности в Турции

CentralAsia (UZ) -  На V Играх Исламской солидарности олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Руслан Нурудинов (-109 кг) завоевал очередное в своей карьере золото.

По данным Национального Олимпийского комитета, тяжелоатлет с первой же попытки установил рекорд Игр (177 кг), в последующем ему удалось поднять штангу весом 187 кг. Кроме того, в толчке Руслан Нурудинов поднял 230 кг, а по сумме двух упражнений 417 кг. Таким образом, во всех видах программы узбекский спортсмен праздновал чемпионство.

В Играх Исламской солидарности в Конье принимают участие спортсмены из 56 стран мира. Узбекистан представлен одной из крупнейших делегаций – 265 атлетов защищают честь родины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Британия первой в мире одобрила вакцину от омикрон-штамма
  • В Узбекистане на полигоне «Фориш» стартовали Армейские международные игры
  • В Туркменистане мужчина избил жену за визит в парикмахерскую (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com