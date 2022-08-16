Тяжелоатлет Руслан Нурудинов установил рекорд на Играх Исламской солидарности в Турции

CentralAsia (UZ) - На V Играх Исламской солидарности олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Руслан Нурудинов (-109 кг) завоевал очередное в своей карьере золото.

По данным Национального Олимпийского комитета, тяжелоатлет с первой же попытки установил рекорд Игр (177 кг), в последующем ему удалось поднять штангу весом 187 кг. Кроме того, в толчке Руслан Нурудинов поднял 230 кг, а по сумме двух упражнений 417 кг. Таким образом, во всех видах программы узбекский спортсмен праздновал чемпионство.

В Играх Исламской солидарности в Конье принимают участие спортсмены из 56 стран мира. Узбекистан представлен одной из крупнейших делегаций – 265 атлетов защищают честь родины.