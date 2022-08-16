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В Турции за неделю выявили 232,2 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) -  В Турции с 1 по 7 августа выявили 232 тыс. 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Согласно последней еженедельной таблице Covid-19, опубликованной Министерством здравоохранения умерли 380 человек, выздоровели — 447 тыс. 132.

Всего с начала пандемии в Турции выявлено 16 млн 528 тыс. 70 случаев. Общее число летальных исходов составило 100 тыс. 58 человек.

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