В Бурятии вернули масочный режим из-за роста COVID

CentralAsia (CA) - Бурятия первой из регионов России возвращает обязательный масочный режим в общественных местах после его отмены. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба, передает «Вести Бурятия».

В пресс-службе главы республики агентству сообщили, что 16 августа будет опубликован соответствующий указ, после чего режим начнет действовать.

Послабления карантина начались в Бурятии в конце марта. Маски отменили в большинстве мест, однако они оставались обязательными при посещении автовокзалов, аэропортов, медицинских организаций, детских образовательных, культурно-зрелищных, спортивных и других учреждений. Эти ограничения действовали до 31 мая, а с 1 июня масочный режим в республике перестал действовать окончательно.

С конца июля в регионе начался рост заболеваемости коронавирусом. Если в июне здесь за сутки выявляли менее 20 заболевших, то с 29 июля показатель сначала превысил 50, затем 80, а следом перешагнул отметку 100 больных в день. 15 августа в Бурятии зарегистрировали 201 заразившегося.

Заболеваемость COVID-19 растет и в целом в стране. По сравнению с июльскими показателями (выявленных заболевших в сутки) августовские выросли примерно в 8–10 раз (с 2,5–3 тыс. до 23–25 тыс.). Число заразившихся за последние сутки достигло 23 тыс. 909, зарегистрировано 59 летальных исходов.