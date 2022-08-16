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Узбекистан занял 104-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан занял 104-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности на первое полугодие 2022 года.

Индекс Узбекистана составил 33,68, что означает низкий уровень преступности. Чуть лучше, чем в Узбекистане, обстоят дела с уровнем преступности в Норвегии, которая заняла 105-е место с индексом 33,51, а хуже — в Венгрии, которой досталось 103-е место с индексом 33.91.

Худшие показатели принадлежат Венесуэле и Папуа — Новой Гвинее с индексами 83,16 и 80,26, которые относятся к очень высокому уровню преступности. Следом идут Афганистан (3-е место с индексом 78,19), ЮАР (4-е место с индексом 75,37) и Гондурас (5-е место с индексом 74,66).

Самый низкий уровень преступности — у Катара (142-е место с индексом 14,15), ОАЭ (141-е место с индексом 14,87) и Тайваня (140-е место с индексом 16,15). Также в рейтинг с очень низким уровнем преступности вошли остров Мэн (139-е место с индексом 18,28) и Оман (138-е место с индексом 19,72).

Уровень преступности в стране рассчитывается на основе оценки индекса преступности, при этом индекс от 0 до 19,99 означает очень низкий уровень преступности, от 20 до 39,99 — низкий, от 40 до 59,99 — умеренный, от 60 до 79,99 — высокий, от 80 и выше — очень высокий.

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