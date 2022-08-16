Эстония закрыла сухопутную границу с Россией

CentralAsia (CA) - Эстония на неопределенный срок закрыла сухопутную границу с Россией в районе погранпункта Ивангород — Нарва, сообщается в Telegram Федеральной таможенной службы России.

«По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц связано с обновлением программных средств», — говорится в сообщении.

Как пишет Delfi, Эстонская полиция ограничила движение в Нарве в связи с демонтажем советских памятников. Возобновить движение в обычном режиме в ней обещали «при первой возможности».

16 августа правительство Эстонии сообщило, что решило перенести памятник танку Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, а также демонтировать еще ряд советских памятников.