Финляндия с 1 сентября сократит число выдаваемых туристических виз россиянам

CentralAsia (CA) - Финляндия сократит число выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз с 1 сентября. Об этом 16 августа заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, передает газета Hs.

В настоящее время Финляндия обрабатывает около 1000 заявлений на получение визы ежедневно, поэтому количество обработанных заявлений сократится примерно до 100.

По словам Хаависто, решение принято, после того, как правительство и парламентские группы обсудили в ограничение выдачи российских виз по предложению МИД.

Сокращение количества виз планируется реализовать за счет сокращения доступного времени обработки заявлений на получение виз. Доступное время выделяется для обработки виз, подаваемых по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Также правительство Финляндии разработает новый тип национальной гуманитарной визы, с которыми гражданским активистам и журналистам станет легче ездить в страну.

«Этот недостаток уже проявился в случае с Афганистаном, когда наша помощь женщинам-журналистам, работавшим там, были очень ограничены по сравнению со странами, где использовалась такая национальная гуманитарная виза. Проблема снова встала в дни конфликта в Украине», — заявил Хаависто.

Ранее эстонское правительство утвердило запрет, в соответствии с которым граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут попасть на территорию страны. Запрет начнет действовать с 18 августа.