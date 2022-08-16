Талибы направят делегацию в Турцию для обсуждения вопросов о репатриации беженцев

CentralAsia (CA) - Делегация временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», в ближайшую неделю посетит Турцию для обсуждения условий пребывания и возвращения афганских беженцев. Об этом 16 августа сообщает газета Frontier Post со ссылкой на замминистра по делам беженцев и репатриации в правительстве талибов Мохаммада Арсалу Харути.

По его словам, решение о направлении делегации принято в связи с недовольством афганских властей итогами переговоров с турецкими партнерами в отношении ситуации вокруг афганских беженцев и их возвращения в Кабул. «Мы ожидаем, что наша делегация проведет обстоятельное обсуждение вопросов о репатриации беженцев, проблемах и вызовах, стоящих перед ними», - отметил замминистра.

Согласно изданию, число афганских беженцев в Турции до конца не известно, однако, по оценке талибов, на ее территории находятся около 120 тыс. человек. Кроме этого, за последние семь месяцев Анкара депортировала в Кабул около 40 тыс. беженцев.