Казахстан заинтересован в покупке доли России в Евразийском банке развития

CentralAsia (KZ) - Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, что республика заинтересована в покупке части доли России в Евразийском банке развития (ЕАБР). Несмотря на то что сделка обсуждается, окончательного решения о покупке пока что нет, передает «Кoммерсантъ».

«В целом такая риторика есть, не отрицаем. Это действительно обсуждается в рабочей обстановке. Но окончательного решения еще нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться, готовы ли другие страны купить определенную долю, в том числе и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов»,— рассказал господин Жамаубаев журналистам.

Он уточнил, что ЕАБР сейчас работает стабильно, а санкционное давление банк практически не затронуло. В настоящее время на Казахстан приходится 36% портфеля банка, на Россию — 39%, на Белоруссию — 23%. Объем текущего портфеля ЕАБР составляет $4,4 млрд.

9 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия намерена снизить свою долю в ЕАБР в пользу Казахстана ниже контрольной, чтобы банк не попал под санкции. В пресс-службе банка комментировать ситуацию тогда отказались.

ЕАБР — международная организация, созданная для содействия экономическому росту государств-участников. Ее членами являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В уставном капитале банка России принадлежит 66%, Казахстану — 33%, Белоруссии — 1%, доли остальных стран еще меньше.

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