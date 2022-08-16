ФСБ заявила о подрыве украинскими диверсантами ЛЭП, ведущих к Курской АЭС, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Украинские диверсанты в августе подорвали шесть опор линий электропередач, питающих Курскую атомную электростанцию, сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отмечают российские спецслужбы, это привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

«4, 9 и 12 августа 2022 года в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны», - говорится в сообщении.

В свою очередь Следственный комитет России завел уголовные дела по п.п. а, в ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ. Силовики разыскивают подозреваемых, а также усилили охрану объектов атомной энергетики.

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