Британия разрешила платежи в адрес санкционных банков РФ за поставки в Монголию

Мөнхжин Батсумбэр и Аманда Миллинг

CentralAsia (MNG) - Великобритания разрешила нескольким российским банкам, находящимся под санкциями, оплачивать поставки энергоресурсов в Монголию.

Платеж за транзит энергоносителей в Монголию разрешен через некоторые российские банки, которые попали под санкции, согласно генеральной лицензии, опубликованной на сайте британского правительства.

Великобритания разрешила Сбербанку, Газпромбанку, Московскому кредитному банку (МКБ) и Росбанку осуществлять платежи, необходимые для поставок энергоресурсов в Монголию.

Оплата транспортировки энергоресурсов в Монголию может быть произведена через ряд попавших под санкции российских банков, свидетельствует генеральная лицензия британского правительства. И генеральная лицензия размещена на сайте правительства Великобритании и действует с 15 августа 2022 года по 14 августа 2023 года.

Лицензия также распространяется на дочерние компании указанных российских банков, включенных в санкционный список Великобритании.

Россия является преобладающим поставщиком нефтепродуктов в Монголию.

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