Британия разрешила платежи в адрес санкционных банков РФ за поставки в Монголию

CentralAsia (MNG) - Великобритания разрешила нескольким российским банкам, находящимся под санкциями, оплачивать поставки энергоресурсов в Монголию.
Платеж за транзит энергоносителей в Монголию разрешен через некоторые российские банки, которые попали под санкции, согласно генеральной лицензии, опубликованной на сайте британского правительства.
Великобритания разрешила Сбербанку, Газпромбанку, Московскому кредитному банку (МКБ) и Росбанку осуществлять платежи, необходимые для поставок энергоресурсов в Монголию.
Оплата транспортировки энергоресурсов в Монголию может быть произведена через ряд попавших под санкции российских банков, свидетельствует генеральная лицензия британского правительства. И генеральная лицензия размещена на сайте правительства Великобритании и действует с 15 августа 2022 года по 14 августа 2023 года.
Лицензия также распространяется на дочерние компании указанных российских банков, включенных в санкционный список Великобритании.
Россия является преобладающим поставщиком нефтепродуктов в Монголию.