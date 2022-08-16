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Президенты Узбекистана и России обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 16 августа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора рассмотрена актуальная повестка дня двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности продвижению приоритетных проектов кооперации на уровне регионов и бизнеса Узбекистана и России.

Также обсужден график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий. Главы государств отдельно остановились на вопросах организации и проведения саммита ШОС в сентябре этого года в Самарканде.

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