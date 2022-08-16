Страны Евросоюза обратились к Анкаре по поводу растущего товарооборота России и Турции, - СМИ

CentralAsia (CA) - Некоторые страны Евросоюза начали обращаться к Анкаре с запросами относительно растущего товарооборота между Россией и Турцией, пишет The Financial Times. Раздражение у европейских чиновников вызывает то, что Турция не поддерживает вводящиеся против России ограничения.

Государства — члены ЕС все больше беспокоятся о быстро развивающейся торговле Турции с Россией и о том, что она может помочь Москве в замене европейского импорта и экспорта, рассказали изданию два чиновника. «Мы следим за этим. Это нехорошо и плохо воспринимается в ЕС. Это раздражитель», — рассказал один из собеседников FT.

Согласно данным Министерства торговли Турции, на которые ссылается FT, с мая по июль турецкий экспорт в Россию составил $2,04 млрд, что на 642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. За последний месяц экспорт Турции в Россию в стоимостном выражении увеличился на 75% в годовом исчислении — с $417 млн в июле 2021 года до $730 млн в июле этого года. Ни с одной другой страной такого всплеска торговли у Турции не было.

С апреля Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России не публикуют данные о внешней торговле. По данным ФТС на январь 2022 года, российский экспорт в Турцию составлял $4,261 млрд, импорт — $618 млн. По сравнению с январем 2021 года товарооборот двух стран в целом вырос на 235% в стоимостном выражении, импорт из Турции — на 164%.

По данным Турецкой ассамблеи внешней торговли, на которые ссылается FT, на первом месте в стоимостном выражении в списке товаров, которые Турция поставляет в Россию, находится продукция химической промышленности (166,5 млн), далее идут фрукты и овощи ($90 млн), продукция текстильной промышленности ($78,5 млн).

В целом турецкий экспорт в июле вырос по сравнению с прошлым годом на 13%. Как отмечает FT, турецкий экспорт в последнее время находится на подъеме в связи с растущей инфляцией в стране и тем, что ЦБ Турции придерживается, несмотря на это, мягкой кредитно-денежной политики. В этом году лира потеряла четверть своей стоимости по отношению к доллару.

Европейские чиновники также воспринимают как угрозу то, что турецкий бизнес рассматривает уход западных компаний из России как свою возможность прийти на российский рынок. Критика расширения деловых связей с Россией звучала и на официальном уровне. «В то время когда ЕС сворачивает свои связи с Россией в ответ на ее агрессию против Украины, не совсем уместно расширять связи или взаимодействие с Москвой», — цитирует FT Питера Стано, спикера ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.