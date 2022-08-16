Власти Латвии решили не продлевать ВНЖ россиянам

CentralAsia (CA) - Правительство Латвии решило не продлевать действие вида на жительство россиянам и ограничить им въезд по шенгенским визам. Об этом премьер-министр страны Кариньш Кришьянис написал в Twitter.

«Россия ведет войну в Украине, пока ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам», — заявил он.

В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.