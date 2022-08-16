Власти Латвии решили не продлевать ВНЖ россиянам

- Азия и мир, общество
- 23:33, 16 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Правительство Латвии решило не продлевать действие вида на жительство россиянам и ограничить им въезд по шенгенским визам. Об этом премьер-министр страны Кариньш Кришьянис написал в Twitter.
«Россия ведет войну в Украине, пока ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам», — заявил он.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.