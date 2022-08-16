В Турции избили туркменских активистов при попытке передать письмо Сердару Бердымухамедову

CentralAsia (TM) - Сотрудники я избили активистов, которые хотели передать письмо президенту Сердару Бердымухамедову. Об этом 16 августа сообщает Туркменский Хельсинский фонд по правам человека.

Активисты пришли к консульству в сопровождении адвоката Гульден Сонмез и двух турецких правозащитников. Сначала их пропустили во внутренний двор консульства. Они зачитали письмо, в котором просят президента обратить внимание на «неотложную и деликатную ситуацию». По оценке авторов письма, в Турции на заработках находятся около 1 миллиона граждан Туркменистана, при этом сотни из них безуспешно пытаются вернуться домой. Они ночуют в аэропорту и других не предназначенных для этого местах, неправильно питаются, подрывают свое здоровье.

После этого из здания вышли шестеро сотрудников, но они не приняли письмо, а начали применять к визитерам насилие. По данным Туркменского Хельсинского фонда, избиты были трое мужчин и две женщины. Один из мужчин, 38-летний Атамурад Сапаров, получил травму головы, ему потребовалась помощь медиков.

Полиция, вызванная сотрудниками консульства, задержала Сапарова, туркменскую активистку Дурсолтан Таганову, которая ранее уже провела долгое время в депортационном центре, и одного турецкого правозащитника.

Регулярное авиасообщение между Туркменистаном и Турцией, как и другими странами мира, было прервано весной 2020 года в связи с началом пандемии COVID-19. Вывозных рейсов осуществлялось недостаточно, поэтому и сейчас, 2,5 года спустя, в Турции остаются многие мигранты, которые хотели бы, но не могут вернуться на родину.