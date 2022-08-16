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В школах Казахстана отменили изучение русского языка с первого класса

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана отменили изучение сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает Интерфакс.

По словам чиновника, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке. Он отметил, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу. «Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык», – сообщил Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета – русский и казахский, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе, сообщили «Интерфаксу» в Минпросвещения Казахстана.

Ранее школьники в Казахстане начинали с первого класса изучать три языка: русский, казахский и английский. Изучение английского с первого класса появилось в 2012 году.

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