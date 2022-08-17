СИДН между Китаем и Монголией: каковы ключевые элементы?

CentralAsia (MNG) - Для предприятий обеих стран важно понять и воспользоваться преимуществами соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), подписанного между Китаем и Монголией, чтобы облегчить свое налоговое бремя.

В последние годы всестороннее стратегическое партнерство между Монголией и Китаем быстро развивалось, что привело к ускорению инвестиционной и торговой деятельности между двумя странами.

Из 5800 юридических лиц с китайскими инвестициями, зарегистрированных в Монголии, 1690 ведут стабильную деятельность и платят налоги.

В этой ситуации для предприятий обеих стран важно понять и воспользоваться соглашением об уклонении от уплаты налогов, подписанным между Китаем и Монголией, чтобы облегчить свое налоговое бремя.

После создания современной налоговой администрации Монголии в 1991 году Китай стал первой страной, подписавшей «Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы» с правительством Монголии (Китай- Монголия СИДН).

В этой статье мы кратко представляем ключевые элементы соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного между Монголией и Китаем.

Ключевые элементы китайско-монгольского СИДН

Персональный объем

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Китаем и Монголией применяется к лицам, которые являются резидентами одного или обоих Договаривающихся государств, т. е. Монголии и Китая.

Под резидентами понимается любое лицо, которое в соответствии с законодательством этого штата обязано платить местные налоги в силу своего местожительства, проживания, места нахождения головного офиса или любого другого критерия аналогичного характера.

Покрываемые налоги

СИДН между Китаем и Монголией применяется к налогам на доходы, взимаемым от имени каждого Договаривающегося государства, независимо от способа их взимания.

Налоги на прибыль относятся ко всем видам налогов, взимаемых с доходов и компонентов дохода, включая подоходные налоги на продажу движимого и недвижимого имущества и подоходные налоги на увеличение стоимости имущества.

В случае, если хозяйственная единица Договаривающегося Государства осуществляет свою деятельность через местное представительство, налогом может облагаться только корпоративный доход от дохода, полученного этим представительством.

Существующие налоги (на момент подписания), к которым применяется СИДН между Китаем и Монголией в Монголии:

Индивидуальный подоходный налог;

Налог на прибыль для предприятий с иностранными инвестициями;

Подоходный налог с иностранных предприятий; а также

Местный подоходный налог.

Существующие налоги (на момент подписания), к которым применяется СИДН между Китаем и Монголией в Монголии:

Индивидуальный подоходный налог;

Налог на прибыль для предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий; а также

Местный подоходный налог.

Следует отметить, что настоящее Китайско-монгольское СИДН также применяется к любым идентичным или по существу аналогичным налогам, которые взимаются после даты подписания в дополнение к вышеупомянутым налогам или вместо них. Компетентные органы Китая и Монголии уведомляют друг друга о любых существенных изменениях, внесенных в их соответствующие законы о налогообложении, в течение разумного периода времени после таких изменений. Например, в 2008 году Китай унифицировал подоходный налог для отечественных предприятий и предприятий с иностранными инвестициями.

Доход от недвижимого имущества

Доход, полученный резидентом одного Договаривающегося Государства от недвижимого имущества, находящегося в другом Договаривающемся Государстве, может облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве.

Термин «недвижимое имущество» определяется законодательством Договаривающегося государства, в котором находится рассматриваемое имущество. Он включает имущественные принадлежности к недвижимому имуществу, домашнему скоту и оборудованию, используемому в сельском и лесном хозяйстве, права, к которым применяются положения общего права в отношении земельной собственности, право пользования недвижимым имуществом и права на переменные или фиксированные платежи в качестве вознаграждения за работу или право на труд, месторождения полезных ископаемых, источники и другие природные ресурсы. Однако морские, воздушные и наземные транспортные средства не считаются недвижимым имуществом.

Прибыль от бизнеса

Прибыль предприятия Договаривающегося Государства подлежит налогообложению только в этом Договаривающемся Государстве, если только предприятие не осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через постоянное представительство. Если предприятие осуществляет деятельность, как указано выше, прибыль предприятия может облагаться налогом в другом Договаривающемся Государстве, но только в той части, которая относится к этому постоянному представительству.

Термин «постоянное представительство» означает постоянное место деятельности, через которое полностью или частично осуществляется деятельность предприятия. К ней относятся место управления, филиал, контора, фабрика, мастерская, любое место добычи природных ресурсов, а также строительная площадка/строительный/монтажный/монтажный объект/надзорная деятельность, которые продолжаются в течение более более 18 месяцев и предоставление услуг, которые продолжаются для одного и того же проекта или связанного проекта в течение периода или периодов, в совокупности превышающих 18 месяцев.

Дивиденды

Дивиденды, выплачиваемые компанией, являющейся резидентом одного Договаривающегося Государства, резиденту другого Договаривающегося Государства, могут облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве.

Однако такие дивиденды могут также облагаться налогом в Договаривающемся Государстве, резидентом которого является компания, выплачивающая дивиденды, и в соответствии с законодательством этого Договаривающегося Государства, но если получатель является фактическим владельцем дивидендов, налог не должен превышать пяти процентов. от общей суммы дивидендов.

Процент

Проценты, возникающие в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемые резиденту другого Договаривающегося Государства, могут облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве.

Однако такие проценты могут также облагаться налогом в Договаривающемся Государстве, в котором они возникают, и в соответствии с законодательством этого Договаривающегося Государства, но если получатель является фактическим владельцем дивидендов, налог не должен превышать 10 процентов от валовой суммы дивиденды.

Роялти

Роялти, возникающие в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемые резиденту другого Договаривающегося Государства, могут облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве.

Однако такие роялти могут также облагаться налогом в Договаривающемся Государстве, в котором они возникают, и в соответствии с законодательством этого Договаривающегося Государства, но если получатель является фактическим владельцем дивидендов, налог не должен превышать 10 процентов от валовой суммы дивидендов. дивиденды.

Это относится к платежам любого рода, полученным в качестве вознаграждения за использование или авторское право на литературное, художественное или научное произведение, включая кинематографические фильмы и фильмы или ленты для радио- или телевещания.

Прирост капитала

Нижеприведенный прирост капитала, полученный резидентом Договаривающегося Государства, может облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве:

Доходы от продажи недвижимого имущества, находящегося в другом Договаривающемся государстве;

Доходы от продажи коммерческой недвижимости постоянного представительства, которое предприятие одного Договаривающегося Государства имеет в другом Договаривающемся Государстве, или движимого имущества, относящегося к постоянной базе, находящейся в распоряжении резидента Договаривающегося Государства в другом Договаривающемся Государстве с целью выполнение самостоятельных личных услуг;

Доходы от продажи морских, воздушных или наземных транспортных средств, используемых в международных перевозках, или движимого имущества, относящегося к эксплуатации таких морских, воздушных или наземных транспортных средств (облагаемые налогом только в том Договаривающемся Государстве, в котором находится головной офис предприятия). );

Доходы от продажи акций акционерного капитала компании, имущество которой прямо или косвенно состоит в основном из недвижимого имущества, находящегося в Договаривающемся Государстве; а также

Доходы от продажи других акций, представляющих собой долю не менее 25 процентов в компании, которая является резидентом Договаривающегося Государства.

Прибыль от продажи любого имущества, кроме вышеупомянутого, подлежит налогообложению только в Договаривающемся Государстве, резидентом которого является продавец.

Морские перевозки, воздушный и наземный транспорт

Прибыль от эксплуатации морских, воздушных или наземных транспортных средств в международных перевозках подлежит налогообложению только в Договаривающемся Государстве, в котором находится головной офис предприятия.

Если местонахождение головного офиса судоходного предприятия находится на борту судна, то оно считается находящимся в Договаривающемся Государстве, в котором находится порт приписки судна, а если такого порта приписки нет, то в Договаривающемся Государстве. Государство, резидентом которого является оператор судна.

Методы устранения двойного налогообложения

В Монголии двойное налогообложение устраняется следующим образом:

1.Если резидент Монголии получает доход из Китая, сумма налога на этот доход, подлежащая уплате в Китае в соответствии с положениями китайско-монгольского соглашения об избежании двойного налогообложения, может быть зачтена в счет монгольского налога, взимаемого с этого резидента. Однако сумма кредита не должна превышать сумму монгольского налога на этот доход, рассчитанную в соответствии с законами и правилами налогообложения Монголии.

2.Если доход, полученный из Китая, является дивидендом, выплачиваемым компанией, являющейся резидентом Китая, компании, являющейся резидентом Монголии и владеющей не менее чем 10 процентами акций компании, выплачивающей дивиденды, кредит принимается с учетом налога, уплачиваемого Китаю компанией, выплачивающей дивиденды в отношении своего дохода.

В Китае двойное налогообложение устраняется следующим образом:

1.Если резидент Китая получает доход из Монголии, сумма налога на этот доход, подлежащая уплате в Монголии в соответствии с положениями китайско-монгольского соглашения об избежании двойного налогообложения, может быть зачтена в счет китайского налога, взимаемого с этого резидента. Однако сумма кредита не должна превышать сумму китайского налога на этот доход, рассчитанную в соответствии с законами и правилами налогообложения Китая.

2.Если доход, полученный из Монголии, представляет собой дивиденд, выплачиваемый компанией, являющейся резидентом Монголии, компании, являющейся резидентом Китая и владеющей не менее чем 10 процентами акций компании, выплачивающей дивиденды, кредит с учетом налога, уплаченного Монголии компанией, выплачивающей дивиденды в отношении своего дохода.

Другое сотрудничество между Китаем и Монголией

В рамках «Всеобъемлющей стратегии партнерства Монголии» налоговая администрация Монголии присоединилась к Механизму сотрудничества налоговых администраций инициативы «Пояс и путь», созданному в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» для объединения налоговых администраций стран, расположенных вдоль Шелкового пути. Это позволило Монголии участвовать в двустороннем и региональном обмене информацией о налогоплательщиках.

Также 17 января 2018 года в Монголии в рамках «Один пояс, один путь» была создана ассоциация финансируемых Китаем компаний в Монголии, объединившая местные отделения Банка Китая, Air China, Industrial and Commercial Bank of China, Petro China. , China Nonferrous Metal Mining, China United Cement Corporation, China Tiesiju Civil Engineering Group и China National Tobacco Corporation в стране.

По данным Министерства иностранных дел, основной целью ассоциации является поддержка отношений между Монголией и Китаем путем поднятия сотрудничества между китайскими бизнес-структурами в Монголии на продвинутый уровень, что позволяет совместно использовать ресурсы между организациями-членами и использовать общие выгоды. Дела Китая.

автор: Энхжин Жамбал

перевод: Татар С.Майдар

источник: China Briefing

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